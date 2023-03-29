سطيف.. وفاة شخص في حادث مرور دقائق قبل آذان المغرب

لقي رجل مصرعه يبلغ من العمر 47سنة مصرعه، دقائق قبل موعد اذان المغرب، اليوم الأربعاء، تحت عجلات سيارة نفعية ليلفظ افاسه الأخيرة في عين المكان.

وحسب مصادر النهار، فإن حادث الدهس الذي تسببت فيه سيارة نفعية وقع على الطريق الإجتنابي الشمالي لمدينة سطيف بنواحي شوف لكداد بلدية سطيف.

ليتم تدخل الفرقة العملتية للحماية المدنية، ونقل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الجامعي سطيف.

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