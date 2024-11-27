سطيف.. وفاة شخص متسمما بالغاز

لقي شخص حتفه، تسمما بغاز أحادي اكسيد الكربون المنبعث من القناة الخاصة بجهاز التسخين المركزي الموضوعة في المطبخ، بالمكان المسمى حي لعرارسة، بلدية و دائرة سطيف.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أن اسعافاتها تدخلت من أجل حادث تسمم بغاز أحادي اكسيد الكربون. المنبعث من القناة الخاصة بجهاز التسخين المركزي الموضوعة في المطبخ، بالمكان المسمى حي لعرارسة، بلدية و دائرة سطيف.

يشار أن ضحية الحادث هو رجل يبلغ من العمر 67 سنة ، تم نقله إلى المستشفى الجامعي بسطيف .

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