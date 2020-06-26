سطيف: وفاة شخص وإصابة اثنين آخرين في حادث انحراف وانقلاب شاحنة

تدخلت فرق الحماية المدنية، وحدة بئر العرش، لأجل حادث انحراف وانقلاب شاحنة من الحجم المتوسط لنقل الأبقار.

وتسبب الحادث في وفاة شاب بالغ من العمر 32سنة وإصابة السائق 44 سنة ومرافقه الثاني 43سنة بإصابات ليست بالخطيرة، دون تضرر رؤوس الأبقار السبعة التي كانت على متن الشاحنة.

وتم إسعاف ونقل المصابين إلى العيادة المتعددة الخدمات بئر العرش، وتحويل جثة المتوفى إلى المصلحة المعنية بمستشفى الخثير صروب بالعلمة، بعد استكمال مصالح الدرك الوطني لتحقيقها الميداني.

ويعتبر هذا الحادث المميت، الأول بالنسبة لوحدة الحماية المدنية بئر العرش التي وضعت حيز الخدمة منذ الفاتح من هذا الشهر.