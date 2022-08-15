سطيف.. وفاة شخص وإصابة 21 آخرين في انقلاب حافلة لنقل المسافرين
لقي شخص حتفه وأصيب 21 آخرون، اليوم الاثنين، في انقلاب حافلة لنقل المسافرين ببني شبانة بولاية سطيف.
وفي بيان لمصالح الحماية المدنية للولاية، فقد تدخلت فرق الحماية المدنية لوحدة بني ورثيلان مدعمة بوحدة بوقاعة، على الساعة 06و45دقيقة لحادث انحراف وانقلاب جانبي لحافلة لنقل المسافرين من الحجم الكبير من نوع هيغر تعمل على خط بني ورثيلان الجزائر العاصمة.
وهذا على الطريق الوطني رقم 74 بنواحي آقرادو بلدية بني شبانة في أقصى شمال غرب سطيف.
وأضاف البيان، أن الحادث خلف وفاة شخص واحد في عين المكان يبلغ منمن العمر 25سنه، وإصابة 21 آخرين بأضرار جسمانية متفاوتةن تتراوح أعمارهم بين 4سنوات و73سنة من بينهم 4أطفال+7نساء+10رجال).
منهم من تكفلت بهم فرقنا ومنهم من تكفلت بهم سيارات الإسعاف للمستشفى وآخرين على متن سيارات خاصة قبل وصول النجدات، دون تضرر باقي الركاب.
كما تم إسعاف وإجلاء كل المصابين إلى مستشفى بني ورثيلان والعيادة الصحية بني ورثيلان أين تم التكفل بهم من طرف الأطقم الطبية وشبه الطبيه لذات المصالح.
حيث سخر للعملية أربع سيارات إسعاف وشاحنة تدخل للحماية المدنية وسيارتين للإسعاف تابعة لمستشفى بني ورثيلان، بحضور مصالح الدرك الوطني ورئيس البلدية.
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عصابة ملثمين تسرق محل مجوهرات في وضح النهار بعين ولمان في سطيف!
عصابة ملثمين تسرق محل مجوهرات في وضح النهار بعين ولمان في سطيف!
كما تمكنت، نهار أول أمس، عصابة مجهولة الهوية من سرقة محل للمجوهرات في وضح النهار وسط بلدية عين ولمان الواقعة جنوب ولاية سطيف.
العصابة استغلت ظروف خلو المكان من المارة بسبب الحرارة المرتفعة، حيث توقفت دراجة أمام المحل ونزل منها شخصا،
ثم دخل إلى محل المجوهرات وهو ملثم وقام باستخراج سلاح أبيض وهدد صاحب المحل،
ثم قام بجمع مجموعة من المجوهرات في كيس وخرج بسرعة البرق وركب الدراجة مع صاحبه ولاذا بالفرار إلى وجهة مجهولة،
حيث سارع صاحب المحل إلى إخطار مصالح الأمن وإيداع شكوى لدى فرقة الشرطة القضائية بأمن الدائرة،
أين تنقل عناصر من فرقة الشرطة القضائية وفرقة من الشرطة العلمية، حيث قامت الفرقة الأولى بتطويق المكان ومعاينة مسرح الحادثة والبحث عن الفاعلين،
فيما قامت الفرقة الثانية بأخذ كل الأدلة والقرائن من بصمات وغيرها التي تمكنها من الوصول إلى تحديد هوية الفاعلين،
كما قامت ذات العناصر بفتح تحقيق. وتوقيف بعض المسبوقين قضائيا والمشكوك فيهم للتحقيق معهم،
ولا يزال التحقيق جاريا للوصول إلى هوية الفاعلين.
الحادثة تركت كثيرا من الاستياء والتساؤل عن هذه العصابات التي استفحلت في البلدية،
وأصحبت تهدد أمن المواطن والاستيلاء على ممتلكاته،
خاصة وأن عصابة تمكنت في نفس العملية وباستعمال سلاح ناري من الاستيلاء على محل للمجوهرات في بلدية “بيضاء برج”.