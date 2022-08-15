سطيف.. وفاة شخص وإصابة 21 آخرين في انقلاب حافلة لنقل المسافرين

لقي شخص حتفه وأصيب 21 آخرون، اليوم الاثنين، في انقلاب حافلة لنقل المسافرين ببني شبانة بولاية سطيف.

وفي بيان لمصالح الحماية المدنية للولاية، فقد تدخلت فرق الحماية المدنية لوحدة بني ورثيلان مدعمة بوحدة بوقاعة، على الساعة 06و45دقيقة لحادث انحراف وانقلاب جانبي لحافلة لنقل المسافرين من الحجم الكبير من نوع هيغر تعمل على خط بني ورثيلان الجزائر العاصمة.

وهذا على الطريق الوطني رقم 74 بنواحي آقرادو بلدية بني شبانة في أقصى شمال غرب سطيف.

وأضاف البيان، أن الحادث خلف وفاة شخص واحد في عين المكان يبلغ منمن العمر 25سنه، وإصابة 21 آخرين بأضرار جسمانية متفاوتةن تتراوح أعمارهم بين 4سنوات و73سنة من بينهم 4أطفال+7نساء+10رجال).

منهم من تكفلت بهم فرقنا ومنهم من تكفلت بهم سيارات الإسعاف للمستشفى وآخرين على متن سيارات خاصة قبل وصول النجدات، دون تضرر باقي الركاب.

كما تم إسعاف وإجلاء كل المصابين إلى مستشفى بني ورثيلان والعيادة الصحية بني ورثيلان أين تم التكفل بهم من طرف الأطقم الطبية وشبه الطبيه لذات المصالح.

حيث سخر للعملية أربع سيارات إسعاف وشاحنة تدخل للحماية المدنية وسيارتين للإسعاف تابعة لمستشفى بني ورثيلان، بحضور مصالح الدرك الوطني ورئيس البلدية.

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