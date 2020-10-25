سطيف: وفاة شخص وإصابة 3 آخرين في حادث مرور

تدخلت فرق النجدة التابعة لوحدة الحماية المدنية، العلمة لأجل حادث مرور مميت بالطريق الوطني 77أ الرابط بين العلمة وفرجيوة.

وحسب بيان الحماية المدنية لولاية سطيف، اليوم الأحد، فقد وقع حادث المرور دوار بعزيز بلدية تاشودة.

وأشار بيان الحماية المدنية لولاية سطيف أن الحادث تمثل في اصطدام بين سيارة تجارية وأخرى سياحية.

وأسفر حادث المرور الذي وقع في ولاية سطيف عن وفاة شخص بعين المكان، وثلاثة مصابين تعرضوا لإصابات متفاوتة الخطورة.

وقد تم اسعاف المصابين وإجلاءهم الى مستشفى العلمة، مع نقل المتوفي رحمه الله إلى مصلحة حفظ الجثث بنفس المستشفى.

ودعت الحماية المدنية لولاية سطيف، السائقين الى الالتزام بقواعد الأمن والسلامة المرورية.