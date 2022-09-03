سطيف.. وفاة شخص وإصابة 4 آخرين إثر حادث مرور

خلف حادث مرور مميت وفاة شخص واحد وإصابة أربعة آخرين بالطريق السيار شرق غرب اقليم عين ارنات.

كما وقع الحادث في حدود الساعة السابعة والنصف من صبيحة اليوم أمام محطة الخدمات البابور في اتجاه قسنطينة. تمثل في انحراف سيارة سياحية (تويوتا ياريس ترقيم ولاية تيزي وزو سنة 2013).

وحسب مصادر من الحماية المدنية فإن الحادث تسبب في إصابة كل ركابها الخمسة، رجل 36سنة وطفلين صغيرين. وامرأة 31سنة باصابات متفاوتة ليست بالخطيرة. بينما تعرضت المرأة الثانية 28 سنة إلى إصابات متعددة خطيرة أفقدتها وعيها ثم وفاتها باستعجالات المستشفى الجامعي سطيف. أين تم نقل باقي المصابين من طرف فرق الحماية المدنية سطيف التابعة للمركز المتقدم الخاص بالطريق السيار ووحدة عين آرنات بحضور مصالح الدرك الوطني.