سطيف.. وفاة شخص وإصابة 4 اخرين في حادث مرور ببلدية قلال

لقي شخص حتفه وأصيب 4 اخرون، يوم السبت، في حادث مرور على مستوى الطريق الوطني رقم 114 الصفيات ، بلدية قلال ودائرة عين اولمان بولاية سطيف.

وحسب بيان الحماية المدنية فلقد تدخلت مصالحها، على الساعة 16سا11دقيقة، من أجل حادث اصطدام بين سيارتين على مستوى الطريق الوطني رقم 114 الصفيات.

وخلف الحادث حالة وفاة من جنس ذكر يبلغ من العمر 68 سنة، بالإضافة الى اصابة 4 أشخاص بجروح مختلفة.

ليتم إسعافهم وتحويل الجثة الى مصلحة حفظ الجثث للمستشفى المحلي.