سطيف.. وفاة شخص واصابة آخر في حادث دهس بالعلمة

لقي شخص مصرعه، اليوم السبت، في حادث مرور على مستوى الطريق الوطني رقم 5 ببلدية العلمة في ولاية سطيف.

وحسب بيان الحماية المدنية، فلقد تدخلت مصالحها على الساعة 20سا50د، من اجل حادث دهس شاحنة لشخص على مستوى الطريق الوطني رقم 05 السمارة بلدية ودائرة العلمة.

وخلف الحادث حسب ذات البيان، وفاة شخص من جنس ذكر مجهول الهوية واصابة آخر بصدمة يبلغ من العمر 24 سنة تم اسعافه ونقله الى المستشفى المحلي.

أما الضحية التي توفيت فتم تحويلها الى مصلحة حفظ الجثث.