سطيف.. وفاة شخص واصابة 3 اخرين بدائرة بئر العرش

لقي شخص مصرعه، وأصيب 3 آخرين اثر حادث مرور، اليوم الثلاثاء، اثر اصطدام سيارتين سياحيتين (بولو×رونو كليو) على طريق غير مصنف بنواحي بلدية الولجة دائرة بئر العرش.

وحسب مصادر النهار، فان فرق الحماية المدنية للمركز المتقدم بئر العرش شرق سطيف تدخلت مساء اليوم على الساعة 17و06د لحادث مرور خطير .

ليتم إسعاف وإجلاء المصابين الثلاثة (51،51،33سنة) إلى استعجالات تاجنانت ولاية ميلة.

وتم نقل جثة الضحية المتوفاة إلى مصلحة حفظ الجثث لمستشفى العلمة بعد استكمال المصالح المعنية لتحقيقاتها في ظروف الحادث.

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