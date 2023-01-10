سطيف..وفاة شخص واصابة 4 اخرين اثر حادث مرور ببلدية الأوريسيا

خلف حادث مرور مميت بعد غروب ،هذا اليوم، بقرية الموان بلدية الأوريسيا بولاية سطيف وفاة رجل وتعرض 4 آخرين إلى إصابات خفيفة.

وجاء هذا الحادث نتيجة اصطدام سيارتين ودراجة هوائية على مستوى الطريق الولائي 139.

وحسب مصادر من الحماية التي تدخلت بفرق النجدة التابعة للمركز المتقدم للحماية المدنية “المقدم عبد المجيد دربال” سطيف ،اكدت ان الضحية التي لقيت مصرعها سائق الدراجة هو رجل في العقد الرابع من العمر.