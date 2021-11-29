سطيف: وفاة شيخ إختناقا بالغاز وإنقاذ 4 أشخاص

تمكنت مصالح الحماية المدنية صبيحة اليوم الاثنين، من إنقاذ 4 أفراد من عائلة واحدة تعرضوا للإختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون بسطيف.

وتدخلت ذات المصالح في حدود الساعة الـ07 سا و56 د، من أجل إنقاذ عائلة متكونة من 05 أفراد أصيبوا بتسمم من جراء استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون. المنبعث من المدفئة بمنزلهم العائلي الكائن بحي طانجة بلدية عموشة.

اين قامت فرق النجدة بإسعاف وإجلاء أربعة 04 ضحايا لهم بداية إختناق الى استعجالات عموشة. وهم الجدة وأحفادها الثلاثة تتراوح اعمارهم ما بين 79 سنة و10 سنوات.

كما تم تسجيل وفاة الجد البالغ من العمر 83 سنة إختناقا بالغاز، تم نقله الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عين الكبيرة.

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تدخلت اليوم، مصالح الحماية المدنية، لأجل إنقاذ وإسعاف 3 أشخاص من عائلة واحدة إثر تعرضهم للإختناق وضيق في التنفس. وهذا بسبب حصول تسرب لغاز أوكسيد الكربون من مدفأة بمنزلهم الكائن بالطابق الثالث لإحدى العائلات ببلدية حرشون بولاية الشلف.

حيث تم إنقاذ المصابين وإسعافهم وإجلائهم على جناح السرعة إلى العيادة المتعددة الخدمات بالكريمية مركز. وتعود أسباب هذا التسرب حسب مصار النهار أونلاين إلى إنكسار الزجاج الواقي للهب. وعدم صلاحية توصيلة أنبوب تصريف الغازات المحترقة.

كما أنقذت مصالح الحماية المدنية لداىرة ابن باديس، أمسية اليوم، عائلة بعد استنشاقهم اول اكسيد الكربون.

والذي انبعث من سخان الماء، وذلك ببلدية حاسي زهانة دائرة ابن باديس.

وتتكون هذه العائلة من متكونة الأم وبناتها الثلاث، اين تتراوح اعمارهم مابين 5 و45 سنة.

أين قدمت مصالح الحماية المدنية لهم الاسعافات الأولية وحولوا جميعا الى مستشفى بن باديس على قيد الحياة.

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