سطيف..وفاة طفلة بعد سقوط سيارة رباعية الدفع من أعالي جبل مقرس الى أسفل الوادي

اهزت بلدية عموشة منذ قليل، على وقع حادث أليم، انتهى بوفاة طفلة تبلغ 3 سنوات، بعد ان كانت تلهو مع بنات عمها داخل المركبة، مستغلين غياب الاب الذي راح يتفقد المواشي واسطبلاته بالجوار، بعد ان ركن سيارته بالجرف.

لينفلت المكبح فجأة قبل أن تبدأ الطفلة بالصراخ وبسرعة قفزت البنتين الى خارج السيارة، فيما عجزت الأخيرة وهي ابنة أخ رجل أعمال معروف بحرفة النجارة بمنطقة الزراملة التابعة اقليميا لدائرة عموشة، لتنحدر بها السيارة بسرعة البرق قبل أن يرتطم رأسها بصخور منحدرات الوادي وتتطاير منه اجزاء في منظر انفطرت منه أفئدة شهود العيان.

والذين أكدوا للنهار اون لاين ان الضحية لفظتها السيارة قبل وفاتها من قوة السقوط المتبوع بالانقلاب من أعلى جرف موجود بالجهة الشمالية لجبل مقرس لتستقر بأسفل الوادي، وحسب مصادر النهار اون لاين، فان الضحية تم نقلها الى مستشفى عموشة وهي جثة هامدة، اين تم اخطار فرقة الدرك الوطني عموشة التي فتحت تحقيق في ملابسات الحادث.