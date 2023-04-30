سطيف.. وفاة طفلة تبلغ 5 سنوات اثر انقلاب سيارة بعين الطريق

خلف حادث انحراف وانقلاب سيارة سياحية على الطريق الوطني رقم 75 بالمخرج الشمالي لحي عين الطريق بلدية سطيف، حالة وفاة في عين المكان لبنت تبلغ من العمر 5 سنوات.

مع إصابة والدتها التي كانت تقود السيارة بجروح خطيرة رفقة والدها الذي تضرر هو الآخر.

وحسب مصادر من الحماية المدنية، فان فرق الحماية المدنية للمركز المتقدم عين تبينت تدخلت بالسرعة المتاحة أين أجلت المصابين الى المستشفى الجامعي سعادنة عبد النور.

مع نقل البنت المتوفية إلى مصلحة حفظ الجثث بنفس المستشفى.

فيما لاتزال عملية رفع ملابسات الحادث جارية من طرف فرقة الدرك الوطني بعين الطريق التابعة للمجموعة الاقليمية للدرك الوطني بسطيف.