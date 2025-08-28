سطيف.. وفاة طفلة دهستها سيارة بحي تينار

اهتزّت ولاية سطيف، منذ قليل، على وقع حادث مأساوي في حي 5 جويلية تينار “إريابي”، التابع لبلدية أولاد صابر دائرة قجال.

حيث توفيت الطفلة (ص. صفاء) تبلغ من العمر 9 سنوات، وتدرس السنة الثالثة ابتدائي، في عين المكان، بعدما دهستها سيارة سياحية كانت تقودها شابة تبلغ من العمر 20 سنة. فقدت السيطرة على المركبة بعدما فاجأتها الطفلة الضحية بقطعها الطريق.

وحسب مصادر “النهار”، فإن الحادث تسبب أيضا في إصابة ابنة خالة الضحية التي تبلغ من العمر 25 سنة، بجروح طفيفة على مستوى الركبة، بعدما كانت تحاول الإمساك بالضحية التي خرجت من “سوبيرات” الحي.

وأضاف المصدر أن الحماية المدنية وحدة الحاسي، تدخلت بسرعة لتقديم الإسعافات الأولية للمصابة.

فيما تم تحويل الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث، في وقت فتحت فرقة الدرك الوطني لأولاد صابر تحقيقًا معمقا لتحديد أسباب الحادث.