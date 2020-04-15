سطيف: وفاة طفلة دهستها سيارة وقت الحجر الصحي بالعلمة

اهتزت مدينة العلمة عشية الحضر الجزئي على وقع حادث مرور خطير أودى بحياة طفلة صاحبة 10 سنوات”ع،إ” بحي السوامع.

الطفلة دهستها سيارة رباعية الدفع كانت تقودها بنت صاحبة 22 سنة، وهي في طريقها إلى البيت بعد بداية الحجر الصحي الجزئي.

وحسب مصادر النهار اون لاين فإن دهس الطفلة كان بشكل سريع أثناء محاولة الطفلة عبور الطريق قبل السيارة، ما جعل السائقة تفقد التحكم على المقود أمام صراخ أبيها وأمها اللذان كانا بصحبتها محاولين إنقاذ الموقف.

فيما أكد مصدر من الحماية المدنية أن الضحية لفظت انفاسها الاخيرة بعين المكان متأثرة بالجروح البليغة التي أصابتها على مستوى الرأس.

ليتم نقل الضحية الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى صروب الخثير.

كما اضاف مصدر آخر أن مصالح الأمن الحضري الثالث تدخلت على جناح السرعة بعين المكان لتهدئة الأنفس وإنقاضهم من أيدي بعض الشباب المتهور.

والذين تهجموا على الأب والمتسببة في الحادث وقامو بتحطيم زجاج الامامي للسيارة.

أين تم تحويلهم إلى المقر لاستكمال الإجراءات في حين تجمهر المئات من السكان كانو بصدد التوجه الى البلدية للمطالبة بوضع ممهلات.

فيما عادت قوات الأمن الوطني بفض التجمع وتهدئة الأوضاع بالتنسيق مع مصالح البلدية التي وضعت في ساعات متأخرة من نهار اليوم الممهلات بمكان الحادث.