سطيف: وفاة طفل بعد ان أصابه ابن عمه بطلقة ناري

لفظ طفل (ي.إ) 7 سنة انفاسه الاخيرة بعد ان أصابه ابن عمه صاحب 18 سنة بطلقة نارية صادرة من بندقية صيد بقرية الشربحة ببوعنداس قبل قليل من اليوم الاول لعيد الأضحى.

وحسب مصادر النهار فإن الطفل كان برفقة ابن عمه صاحب 18وسنة الذي كان يحمل معه بندقية صيد في الوقت الذي كانت فيه عائلة الضحية منشغلة مع الاضحية ليسمع صوت طلقة نارية جعلت العائلة تخرج مسرعة للتأكد من هذا الصوت لتصدم بالطفل غارق في دمه بعد ان أصيب بطلقة نارية خرجت عن قصد او غير قصد حسب ما افاد به شهود العيان تبقى من صلاحيات التحقيق الذي باشرته جهات الدرك الوطني بمجرد وقوع هذا المصاب الجلل الذي الم بعاىلة ايسعادي من قرية شريحة بلدية بوعنداس .