سطيف.. وفاة طفل غرقا بسد مائي بقرية بوعمران

لقي طفل صاحب عشر سنوات (لعريبي أيمن) حتفه غرقا بسد مائي بقرية بوعمران بلدية عموشة.

وحسب مصادر النهار اون لاين ان الطفل غرق في الجزء الذي تجمع فيه الطمي بعدما جرفته مياه الأمطار وصنعت بحيرة صغيرة المكان الذي نزل فيه الطفل للسباحة قبل أن تعلقا قدماه بالطين اين اختفى على انظار الحضور بسرعة وكان شيئ التهمه حسب من اورد الخبر فيما اكد انه تم انقاذ الثاني من موت محقق بفضل التدخل السريع وتفطن سكان المنطقة بخطورة الطمي اصطاد الطفل الثاني في لمح البصر.

كما اضاف نفس المتحدث ان خبر وفاة الطفل أيمن نزل كالصاعقة على سكان بلدية عموشة الذين استنفروا الى بيت والد الطفل الذي لم يستطع تصديق ما حدث لفلذة كبده وتقديمهم له العزاء والمواساة اللازمة في كذا مواقف.