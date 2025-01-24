سطيف.. وفاة طفل في إصطدام بين دراجة نارية وشاحنة صغيرة 

توفي شخص، اليوم، في حادث مرور وقع على مستوى مشتة الزعابيب، بلدية بازر صخرة، شرق ولاية سطيف.

وحسب بيان للحماية المدنية، تدخلت نجدات وحدة الحماية المدنية العلمة بعد ظهر اليوم الجمعة على الساعة 13:34، لأجل حادث مرور، تمثل في تصادم بين دراجة نارية وشاحنة من الحجم الصغير.

وخلف الحادث وفاة سائق الدراجة النارية في عين المكان، يبلغ من العمر 17 سنة. ليتم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الخثير صروب بالعلمة.