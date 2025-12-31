سطيف.. وفاة طفل وإصابة والده اختناقًا بغازات الاحتراق في عين ولمان

تدخلت فرق الحماية المدنية لوحدة عين ولمان، بعد ظهر اليوم على الساعة 13سا و52د، لإسعاف شخصين بمنزلهما الكائن بدوار أولاد قاسم، ببلدية قلال، دائرة عين ولمان جنوب ولاية سطيف، وذلك إثر استنشاق غازات الاحتراق السامة.

وأسفر الحادث عن وفاة طفل يبلغ من العمر 16 سنة، فيما أصيب والده البالغ من العمر 49 سنة، بتسمم حاد. حيث كان يعاني من صداع شديد وضيق في التنفس.

وقد تولت مصالح الحماية المدنية إسعافه وإجلاءه، تحت إشراف طبيب الوحدة، إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى عين ولمان. في حين تم تحويل جثمان الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى ذاته.

ويرجّح أن يكون سبب الحادث ناتجًا عن خلل في تصريف غازات الاحتراق، بسبب انسداد القناة الخاصة بمدفأة المنزل الموضوعة داخل غرفة النوم، بمنزل ريفي قيد الإنجاز.