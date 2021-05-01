سطيف: وفاة طفل وشاب قاصر في حادثي مرور مختلفين

سجلت مصالح الحماية المدنية لولاية سطيف خلال الـ24ساعة الأخيرة حادثين مميتين متفرقين في المرور، خلفا وفاة شخصين.

وسجل الحادث الأول بعد ساعة الإفطار ليوم أمس، بمركز بلدية قجال على الطريق الولائي رقم 113.

وتمثل في حادث دهس لطفل بالغ من العمر 7سنوات توفي في عين المكان.

أما الثاني، فقد سجل على الساعة منصف الليل والربع من هذا السبت، بدوار اولاد سي السعيد.

وخلف وفاة شاب بالغ من العمر 16سنة في عين المكان على إثر حادث انحراف دراجته النارية (سيم) وانقلابه في منحدر،

وتولت فرق الحماية المدنية لوحدتي قجال وعين ولمان، نقل الضحيتين لمستشفيي سطيف وعين ولمان بعد استكمال مصالح الدرك الوطني تحقيقاتها.