سطيف.. وفاة طفل و إصابة والدته في انحراف سيارة وسقوطها بخندق بقرية تينار

اهتزت ولاية سطيف بعد غروب الشمس على وقع حادث مرور مأساوي أودى بحياة طفل يبلغ من العمر خمس سنوات الذي لفظ أنفاسه الأخيرة في عين المكان و إصابة والدته (السائقة) بجروح طفيفة.

وحسب مصادر “النهار”، فإن الأم دخلت في صدمة من هول ما حدث أمام عينيها بعد انحراف سيارتها السياحية وسقوطها بالخندق الموجود على حافة الطريق الولائي رقم 12 بالمدخل الشمالي لقرية تينار بلدية اولاد صابر دائرة قجال ولاية سطيف.

وحسب نفس المصادر، تدخلت مصالح الحماية المدنية لقجال لنقل الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى سعادنة عبد النور مع وضع الأم في نفس الوقت بين أيادي أطباء ومختصين حتى تلقى العناية الطبية اللازمة لتخطي الصدمة، في انتظار ما ستسفر عليه التحقيقات الأمنية التي باشرتها عقب الحادث لمعرفة ملابسات وأسباب الحادث.