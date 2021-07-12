سطيف: وفاة عامل إثر سقوطه من الطابق الأول لبناية طور الإنجاز

تدخلت فرق الحماية المدنية سطيف قبل منتصف نهار اليوم الاثنين، لحادث سقوط مميت لعامل في ورشة أشغال. راح ضحيته بناء بالغ من العمر 44 سنة متأثرا بالإصابات الخطيرة التي تعرض لها.

وحسب بيان الحماية المدنية، فقد سقط البناء من الطابق الأول لبناية طور الإنجاز (مسكن فردي (ط+2) بتجزئة خيري حي عين السفيهة. جنوب غرب مدينة سطيف. وتم نقل جثة الضحية إلى المستشفى الجامعي سطيف بعد اتمام مصالح الدرك الوطني تحقيقها في ظروف هذا الحادث الأليم.

وذكرت الحماية المدنية العمال وكذا أرباب العمل بضرورة الإلتزام الصارم بتطبيق قواعد الحماية الفردية والجماعية للعمال والمحيط في ورشات العمل. بما في ذلك تلك المتعلقة بالعمل على علو مرتفع فوق مترين. لاسيما وضع حزام الأمان مضاد لحوادث السقوط، ارتداء خوذة لحماية الرأس والتثبيت الجيد للسقالة أو الرافعة.