سطيف.. وفاة عامل في انهيار خندق للصرف الصحي وسط المدينة

لفظ عامل اشغال على قبل قليل انفاسه الأخيرة في حادث اهتزّ له السطايفية إثر إنهيار خندق ترابي داخله عامل في ورشة أشغال مكلفة بإنجاز قنوات للصرف الصحي بحي 40مسكن مقابل الجهة الغربية لسوق 1014 مسكن بمدينة سطيف.

وحسب مصادر من الحماية المدنية التي تدخلت في حدود الساعة 14:09 مدعمة بفرقة الإنقاذ في الأماكن الوعرة، لإنقاذ الضحية.

الضحية عمره 26سنة عثر عليه متوفيا تحت التراب على عمق حوالي 3 أمتار.

وأضاف المصدر ذاته الضحية تم إنتشاله بعد تأمين المكان وبإستعمال الوسائل اليدوية فقط، في حدود الساعة 16:25، و نقله إلى مصلحة حفظ الجثث للمركز الإستشفائي الجامعي سطيف.