سطيف: وفاة عشريني في حادث مرور

تدخلت فرق الحماية المدنية عين ولمان بحادث مرور، جراء انقلاب سيارة تجارية عن الطريق من جسر صغير بدوار اولاد بوسلامة.

وحسب بيان الحماية المدنية، فقد خلف الحادث وفاة السائق، وهو شاب بالغ من العمر 24 سنة.

وقد تولت مصالح الحماية المدنية نقله إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى محمد بوضياف عين ولمان، بحضور مصالح الدرك الوطني.

كما تدخلت فرق الحماية المدنية عين آزال لأجل إخماد غرفة في الطابق الاول لمنزل فردي بحي 188منزل ببلدية عين آزال.

ومكن التدخل السريع لمصالح الحماية المدنية بولاية سطيف من منع انتشار الحريق إلى باقي أجزاء المنزل.

وأدى الحريق إلى إتلاف بعض أغراض الغرفة، ويرجح سبب الحريق إلى حدوث شرارة كهربائية.