سطيف: وفاة متسلق هاوي إثر سقوطه من منحدر صخري بجبل بوطالب

لقي متسلق هاوي في الأربعينيات من العمر مصرعه، إثر سقوطه من منحدر صخري بجبل بوطالب، بدائرة صالح باي، في ولاية سطيف.

وتدخلت فرق النجدة التابعة للوحدة الثانوية عين أزال بسطيف، صبيحة اليوم في حدود الساعة 2 و5 دقائق لنقل شخص متوفي.

وحسب الحماية المدنية، فقد توفي الضحية إثر سقوطه من منحدر صخري بالمكان المسمى جبل بوطالب بلدية بوطالب دائرة صالح باي.

وأوضح بيان الحماية المدنية أن الضحية متسلق هاوي يبلغ من العمر 47 سنة.

وقد تولت فرق النجدة نقل الضحية المتوفي إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عين أزال.