سطيف.. وفاة متطوع وإجلاء مصاب بالمروحية في حرائق بني موحلي ببني ورتيلان

افادت مصادر “النهار”، قبل قليل، عن وفاة شخص متطوع متأثرا بحروق تعرض لها أثناء مشاركته في عمليات إخماد الحرائق المندلعة بإحدى قرى بني موحلي التابعة لدائرة بني ورتيلان شمال غرب ولاية سطيف.

وفي التطور نفسه، تم إجلاء شخص ثان مصاب على متن طائرة مروحية لتلقي الإسعافات اللازمة بالحزائر العاصمة.

وأكد المصدر ذاته أن تلاقي ألسنة النيران القادمة من جهة بني جليل بولاية بجاية مع الحرائق المشتعلة بقرية تيشي ببني موحلي، إلى جانب هبوب الرياح وارتفاع درجات الحرارة، تسبب في فقدان السيطرة على النيران وانتشارها بشكل واسع في وقت قياسي.

وأسفر ذلك عن إصابة الضحيتين من سكان القرية الذين كانوا يشاركون في عمليات الإخماد، رغم تدخل مروحية تابعة للجيش الوطني الشعبي صباح اليوم للمساهمة في إخماد الحرائق على مستوى بني ورتيلان.

فيما تواصل السلطات تواصل تجنيد كل الإمكانيات للسيطرة على الحرائق المندلعة بالمنطقة.