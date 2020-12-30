سطيف: وفاة 3 أشخاص في انفجار قارورة غاز ببلدية الاوريسيا

توفي صبيحة اليوم الأربعاء 3 أشخاص بعد انفجار قارورة غاز البوتان ببلدية أوريسيا ولاية سطيف.

ووقع الإنفجار غاز البوتان بعد اندلاع حريق داخل بيت بلاستيكي كان مهيئا كورشة لحفر نقب مائي.

وحسب المعلومات المتوفرة، فقد وقع الإنفجار على مستوى دوار الهواشر بواد الشعير التابعة لبلدية الاوريسيا على الساعة الواحدة صباحا.

وحسب المكلف بالاعلام و الاتصال بمديرية الحماية المدنية أحمد لعمامرة “للنهار”، فإن الحريق كان متبوع بانفجار قارور غاز البوتان.

وأضاف لعمامرة أن الإنفجار خلّف 3 ضحايا وهم صاحب الورشة ( 47 سنة) و عاملين ( 33 و 40 سنة).

وأشار ذات المتحدث إلى أنه تم العثور على جثث الضحايا أثناء عملية اخماد الحريق الذي تسبب في اتلاف البيت البلاستيكي.

وأوضح، أن فرقة الحماية المدنية المتدخلة منعت مرور ألسنة اللهب إلى باقي البيوت البلاستيكية المجاورة للبيت البلاستيكي.

وقال أيضا أنه تم نقل الضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى الجامعي محمد عبد النور سعادنة.

من جهتها فتحت فيه مصالح الدرك الوطني تحقيقا لرفع الشواهد المادية والتعمق اكثر في ملابسات الحادث.