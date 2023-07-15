سطيف.. وفاة 3 أشخاص في ثلاثة حوادث متفرقة 

تدخلت له فرق الحماية المدنية عين آزال على رأس الساعة الأولى من السبت، 01 و02د. لحادث مرور خطير، خلف وفاة رجل وإصابة ثلاثة آخرين بعين الحجر جنوب سطيف.

كما تمثل الحادث في انحراف وانقلاب سيارة سياحية. على الطريق الولائي رقم 65 بالنقطة الكيلومترية. رقم 9 بنواحي عين السلطان بلدية عين الحجر. خلف إصابات متفاوتة الخطورة للسائق ومرافقيه الثلاثة (رجال تتراوح أعمارهم بيت 22 و40 سنة). تم إسعاف وإجلاء كل الضحايا إلى مستشفى يوسف يعلاوي عين آزال. أحد المصابين 40سنة كانت إصاباته خطيرة لفظ أنفاسه الأخيرة بالمستشفى -رحمة الله عليه-

في حين، تدخلت له فرق الحماية المدنية لوحدة حمام السخنة فجر اليوم السبت 15جويلية2023 على الساعة 05و50د. لحادث سقوط في خزان ماء فارغ منزلي بدوار اولاد جميلة بلدية عين الحجر جنوب سطيف.

الضحية. بالغ من العمر 63سنة وجد متوفيا داحل خزان ماء فارغ مبني (4×5×4متر) في منزل فردي طور الإنجاز. في حين غفلة من رفقائه وهم يستعدون لصب الخرسانة لسقف المنزل.

تم نقل جثة الضحية إلى مستشفى الخثير صروب بالعلمة.

كما تدخلت له فرق الحماية المدنية لوحدة عين آرنات نهار اليوم على الساعة 11و02د لحادث مميت. جراء سقوط حر لمصعد عاطل بحي 2000 مسكن عدل الباز سطيف. تسبب في وفاة رجل بالغ من العمر 62 بالعمارةB4، العملية جارية.