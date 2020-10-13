سطيف: وكالة “عدل” تعلن عن بيع المحلات بحي 2000 مسكن فيرمة الريش بالعلمة

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سطيف: وكالة “عدل” تعلن عن بيع المحلات بحي 2000 مسكن فيرمة الريش بالعلمة
بقلم أمينة داودي

أعلنت وكالة “عدل” عن بيع المحلات المتواجدة بحي 2000 مسكن فيرمة الريش بالعلمة في ولاية سطيف.

وحسب الإعلان المنشور على صفحتها الرسمية على الفايسبوك، أن المواطنين الرّاغبين في شراء المحلاّت المتواجدة بحي 2000 مسكن فيرمة الريش بالعلمة في ولاية سطيف، أنها سيتم بيعها بالمزاد العلني وبالتعهدات المختومة لـ 109 محلا ذات استعمال تجاري وخدماتي.
وأضافت الوكالة أنه للمشاركة في البيع بالمزايدة، يتم سحب دفتر الشروط من مقر المديرية الجهوية لوكالة عدل سطيف.

والكائنة بحي 1014 مسكن، في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ أوّل صدور لهذا الاعلان، عبر الصحافة الوطنية.

وحدّد آخر أجل لإيداع العروض، باليوم الخامس عشر في نفس الساعة 12:00 بمقر المديرية الجهوية لوكالة عدل سطيف.

أين ستتم عملية فتح الأظرفة في جلسة علنية، وذلك في اليوم الموافق للتاريخ النهائي لإيداع العروض على الساعة 14.00.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=902646

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