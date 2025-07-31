سطيف.. 10 سنوات حبسا لمحطم المعلم التاريخي عين الفوارة 

أدانت محكمة سطيف اليوم عن طريق اجراء المثول الفوري محطم تمثال عين فوارة (ر.و) بعشر سنوات حبسا نافذا.

مع غرامة مالية قدرت بـ 50 مليون سنتيم وتعويض إلى الديوان الوطني لتسيير و استغلال الممتلكات الثقافية المحمية بـ300 مليون سنتيم.

وجاء هذا الحكم بتهمة ارتكابه لجنحة التشويه والتخريب لتماثيل مخصصة لتزيين أماكن عمومية و الاعتداء بالعنف على رجال القوة العمومية في حالة العود.

هذا وقد قام الجاني في سنة 2018 بتحطيم تمثال عين الفوارة ليعيد قعلته الثلاثاء الفارط بكسر أجزاء من وجه من المعلم التاريخي وسط مدينة سطيف.