سطيف..10 سنوات حبسا نافذا بحق مضارب في مادة الحبوب ومشتقاته

ادانت المحكمة الابتدائية بعين ولمان عن مجلس قضاء سطيف، في جلسة علنية، اليوم الاربعاء، عشر سنوات حبسا نافذا في حق المتهم (ا-ح) المتابع بجنحة المضاربة غير المشروعة في مادة الحبوب ومشتقاته.

وذلك بعد اجراءات المثول الفوري الذي أودعته رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية على اثر مداهمة الدرك الوطني لأحد المخازن غير المصرح بيها محل اختصاص المحكمة منذ ما يقارب العشرة أيام.

ليتم العثور على كمية معتبرة من مادة الدقيق (الفرينة) والحبوب موجهة للمضاربة تعود للمتهم.

وحسب بيان صدر عن نيابة الجمهورية محكمة عين ولمان موجه للجمهور في اطار مواصلة محاربة ظاهرة المضاربة غير المشروع في المواد الغذاىية الاساسية ذات الاستهلاك الواسع فإن المتهم تمت ادانته بالجرم المنسوب اليه ومعاقبته بـ 10 سنوات حبس نافذا وغرامة مالية تقدر بثلاثة ملايين دج نافذة مع مصادرة المحجوزات.

كما تم اقتياده الى المؤسسة العقابية من الجلسة، حسب نص قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة تحت رقم 21/15 الصادر في تاريخ 28/12/2021 الذي يسلط عقوبات صارمة على المتورطين في هذه الجرائم تصل الى 30 سنة سجنا وحتى السجن المؤبدة اذا ارتكبت في اطار جماعة اجرامية منظمة.