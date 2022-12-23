سطيف: 14 جريحا في اصطدام بين سيارة وحافلة

خلّف حادث مرور في الساعات الأولى من صبيحة اليوم الجمعة 14 مصابا. جراء اصطدام سيارة سياحية بحافلة من الحجم المتوسط لنقل العمال بولاية سطيف.

وحسب مصادر “النهار”، فقد وقع الحادث على الطريق الوطني رقم 75 بقرية طكوكة بلدية عين عباسة. فإنه قد تم إسعاف ضحايا الحادث الذين تعرضوا إلى إصابات مختلفة ليست بالخطيرة تتراوح أعمارهم بين 25 و52 سنة.

وبعد تدخل فرقة النجدة التابعة الحماية المدنية التي تكفلت بنقلهم إلى استعجالات المستشفى الجامعي، بتسخير أربعة سيارات إسعاف تابعة لوحدي الحماية المدنية عين آرنات وسطيف. وتجدر الاشارة إلى أن الحافلة نوع تويوتا كواستر 2008 لنقل العمال “بوقاعة-سطيف” والسيارة سيات ليون 2018.