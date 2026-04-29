سطيف.. 15 جريحا إثر انقلاب حافلة

أصيب اليوم الأربعاء، 15 شخصا في حادث انحراف وانقلاب حافلة لنقل المسافرين على مستوى الطريق الوطني رقم 05، بلدية ودائرة سطيف، حسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية.

وأوضح المصدر نفسه، أنه تم التدخل على الساعة 06ساو50د من أجل حادث انحراف وانقلاب حافلة. لنقل المسافرين تشغل خط سطيف-العلمة، على مستوى الطريق الوطني رقم 05، بلدية ودائرة سطيف.

حيث خلف الحادث 15 مصابا كحصيلة أولية، فيما تبقى العملية جارية.

