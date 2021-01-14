سطيف: 18 ألف قارورة خمر في قبضة الدرك الوطني بالعلمة

تمكن عناصر وحدات المجموعة الإقليمية الدرك الوطني سطيف من حجز حوالي 18 الف وحدة مشروبات كحولية.

وحسب قائد الكتبة الإقليمية للدرك بالعلمة العملية جاءت على إثر معلومات مفادها عبور شاحنة من نوع سونكاوم محملة بكمية بالخمور.

وعلى إثر توقيف الشاحنة تم العثور على حوالي 18 ألف من المشروبات الكحولية مخبأة بحمولة “البصل”.

الشاحنة كانت قادمة من ولاية بجاية باتجاه ولاية ميلة.

وبعد تفتيشها ومعاينة الوثائق الإدارية تبين أن سائقها لا يجوز على أية وثيقة تسمح له بممارسة هذا النشاط .

وسيتم تقديم الأطراف أمام الجهات القضائية المختصة تسلم البضاعة المحجوزة إلى مفتشية أملاك الدولة.