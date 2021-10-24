سطيف: 20 عملية تدخل لإنقاذ مواطنين حاصرتهم مياه الأمطار

سجلت مصالح الحماية المدنية لولاية سطيف جراء الأمطار الغزيرة والمصحوبة بحبات البرد والرعود البارحة وصبيحة اليوم 20 عملية إنقاذ ومساعدة للمواطنين.

وتدخلت وحدة الحماية المدنية بدوار بئر لبيض لإجلاء عائلة تتكون من 11 فردا من منزلهم الذي غمرته مياه الأمطار. وإنقاذ 8 أشخاص حاصرتهم المياه على متن سيارتين وشاحنتين بالطريق الوطني رقم 75 بمشتة لمزارة ودوار لخلف بلدية قجال. وكذا انقاذ 12 رأس بقر و28 رأس أغنام بدوار فيض الحسنة أين غمرت مياه الامطار المرآب.

كما تدخلت الحماية المدنية بالعلمة لأجل تسهيل حركة المرور بفتح الطريق أمام جريان مياه الامطار وامتصاصها. بكل من قرية جرمان، حي صخري، دوار السوق، الرحامنة (القلتة الزرقاء)، مشتة براو (بازر السكرة).

كما قامت بعمليات أخرى عمليات أخرى لأجل مساعدة المواطنين بسبب مخلفات هذه الأمطار بكل من حي تينار وحي عين الرمان (اولاد صابر). ودوار رمادة ومشتة سبعة عيون (عين الحجر) ومشتة لحمادشة (عين آزال)، دوار العلوة (الدهامشة)، حي كونديان (بني ورثلان) مشتة بئر الجديد (التلة).

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