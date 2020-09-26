سطيف: 229 ملازم أول شرطة يؤدون اليمين القانونية

أدى اليوم السبت في مجلس قضاء سطيف، الدفعة الأولى للملازمين الأوائل للشرطة عن مدرسة تكوين ضباط الشرطة بسطيف اليمين القانونية.

وحسب الخبر الوارد في إذاعة سطيف، فقد ضم آداء اليمين القانونية بقضاء سطيف 129 شرطي، من بينهم 30 عنصرا نسويا.

وجرى آداء اليمين للدفعة المتكونة من الملازمين الأوائل للشرطة، تحت إشراف رئيس مجلس قضاء سطيف وبحضور إطارات الأمن والسلطات القضائية.

وتؤهل اليمين القانونية التي أداها عناصر الدفعة الجديدة، أمام مجلس قضاء سطيف، لأداء مهامهم وممارسة صلاحياتهم بصفتهم ضباطا للشرطة القضائية.

والتزم الملازمون الأوائل للشرطة خلال اليمين بتأمين المواطن وحماية الممتلكات، احتراما لمبادئ حقوق الإنسان وفق ما تنص عليه قوانين الجمهورية.