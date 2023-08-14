سطيف: 3 جرحى إثر تصادم خمس مركبات

تسبب حادث مرور تمثل في اصطدام بين 5 مركبات في إصابة 3 أشخاص بجروح متفاوتة بولاية سطيف.

وقد تدخلت الحماية المدنية لولاية سطيف من أجل حادث مرور تمثل في تصادم خمسة مركبات (سيارتين سياحية+سيارة تجارية، حافة حجم كبير لنقل المسافرين+ شاحنة ذات مقطورة لنقل البضائع). صبيحة اليوم على الساعة 08و20د بمدخل الطريق السيار العلمة اتجاه الشرق. خلف ثلاثة مصابين بأضرار ليست خطيرة.

تم اسعاف وإجلاء المصابين إلى استعجالات مستشفى العلمة.