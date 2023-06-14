سطيف.. 3 سنوات حبس نافذة لفتاة نشرت موضوع العلوم الطببيعة
بقلم ف.ش
أدانت محكمة سطيف، صاحبة حساب بتطبيق ايمو لصاحبته المسمات (م.م ) بثلاثة سنوات حبس نافذة و 500.000 دج غرامة نافذة بتهمة المساس بنزاهة الامتحانات والمسابقات.
وهذا بنشر وتسريب مواضيع الامتحانات النهائية للتعليم الثانوي وذلك باستعمال منظومة المعالجة الالية للمعطيات.
وهذا حسب المادة 253 مكرر 7 من قانون العقوبات حسب ما جاء في بيان يعلم فيه السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف الرأي العام في إطار تأمين الامتحانات النهائية للتعليم الثانوي باكالوريا 2023.
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