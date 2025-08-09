سطيف..  3 قتلى وجريحان في انحراف وانقلاب سيارة بالعلمة

تدخلت فرق الحماية المدنية لوحدة العلمة والوحدة الرئيسية سطيف قبل عصر اليوم 15:40 لحادث انحراف وانقلاب سيارة سياحية في منطقة العراعير على الطريق الوطني رقم 5 بلدية اولاد صابر دائرة قجال.

وخلف الحادث وفاة 3 أشخاص (امرأتين تتراوح أعمارهما بين 25سنة و65سنة ورجل 35سنة) وإصابة إمرأتين تبلغان من العمر 20سنة و23سنة تعرضتا لإصابات بليغة.

تم إسعاف وإجلاء المصابين إلى إستعجالات مستشفى العلمة.

في انتظار نقل الضحايا المتوفيين -رحمة الله عليهما- بعد إتمام المصالح المعنية للدرك الوطني تحقيقاتها في ظروف هذا الحادث الأليم.