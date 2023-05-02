سطيف.. 3 قتلى و4 جرحى في حادثي مرور منفصلين

خلف حادثين حادثي مرور منفصلين نهار اليوم وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة أربعة آخرين بأضرار بليغة بولاية سطيف.

حسب مصادر من الحماية المدنية فان الحادث الأخير كان وقت العصر بسبب انحراف سيارة سياحية (بارتنار) واصطدامها وهي بسرعة كبيرة بأشجار حافة الطريق الولائي رقم 118 بين بلديتي الولجة وبئر العرش في أقصى شرق ولاية سطيف.

ليخلف أضرار متفاوتة الخطورة لعائلة من خمسة أفراد، أدى إلى وفاة الوالد (36سنة) والبنت الكبرى (7سنوات)لفضا أنفاسهما الأخيرة في استعجالات العيادة الصحية بئر العرش.

فيما تم إسعاف وإجلاء باقي الضحايا إلى نفس استعجالات العيادة ،ويتعلق بكل من الأم 31سنة والبنت الصغرى 4سنوات والإبن الأصغر (2 سنة)سنتين.كما أضاف نفس المصدر فإن

الحادث الأول كان وقت الظهر، والذي تمثل في انقلاب سيارة سياحية (H. Grand i10) على الطريق الولائي رقم: 171 بمشتة الزياينة بلدية بئر حدادة خلف وفاة شاب بالغ من العمر 27سنة في عين المكان وإصابة السائق 29سنة بأضرار بليغة، تم إسعاف ونقل الضحيتين إلى مستشفى يوسف يعلاوي عين آزال.

تجدر الاشارة فانه تم تسجيل في نفس هذا اليوم سبعة حوادث مرور في اماكن متفرقة خلفت إجمالا 12مصابا بأضرار متفاوتة.