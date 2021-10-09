سطيف: 449 ملازم أول للشرطة يؤدون اليمين القانونية

أدى اليوم السبت 499 ملازم أول للشرطة، ينتمون للدفعة الثانية المتربصة بمدرسة تكوين ضباط الشرطة بسطيف اليمين القانونية.

وحسب المديرية العامة للأمن الوطني، فقد تحصل الضباط المتخرجون على صفة الضبطية القضائية، بعد انتهاء مسارهم التكويني لمدة 24 شهر. والذي شمل تلقي معارف نظرية وتطبيقية في مجالات القانون العام والخاص، حقوق الانسان، الإجراءات الجزائية والتطبيقية، الشرطة العلمية والتقنية ومبادئ حفظ النظام العام.

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp