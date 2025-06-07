سطيف.. 5 جرحى جراء انقلاب سيارة

أصيب 5 أشخاص بجروح متفاوتتة الخطورة جراء وقوع حادث مرور مميت صباح اليوم السبت، على مستوى الطريق الوطني رقم 77 بالمكان المسمى عين السلطان، بلدية تاشودة بولاية سطيف.

وافادت مصالح الحماية المدنية، أنها وحدة جميلة تدخلت، لأجل حادث مرور تمثل في انحراف وانقلاب سيارة سياحية. والذي أسفر عن 5 ضحايا ضحيتين نقلوا بواسطة خواص و 3 ضحايا تم اسعافهم في مكان الحادث. ثم نقلهم من طرف عناصر الفرق المتدخلة إلى استعجالات العلمة.

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