سطيف.. 5 قتلى و3 جرحى في اصطدام بين سيارتين وشاحنة ذات مقطورة

لقي 5 أشخاص حتفهم وأصيب 3 آخرين بجروح في حادث مرور بالطريق الولائي رقم 171 بلدية بازر الصخرة، دائرة العلمة ولاية سطيف.

وحسب بيان للحماية المدنية تدخلت على الساعة 22:32 من أجل حادث اصطدام بين سيارتين سياحية وشاحنة ذات مقطورة.

وخلف الحادث وفاة رجلين،إمرأتين، وطفل صغير كانوا على متن سيارة H أكسنت، وإصابة 3 رجال بأضرار متفاوتة الخطورة كانوا على متن سيارة أودي S3. تم إسعاف وإجلاء المصابين إلى إستعجالات مستشفى العلمة، في انتظار تحويل المتوفيين إلى مصلحة حفظ الجثث لذات المستشفى.