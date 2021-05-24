سطيف: 7 آلاف مواطن يستفيدون من الغاز الطبيعي

عاين اليوم الاثنين، والي سطيف، كمال عبلة، بعض المشاريع التنموية ببلديتي بابور وسرج الغول ووضع البعض منها حيز الخدمة.

فعلى مستوى بلدية سرج الغول وضع حيز الخدمة مشروع الغاز الطبيعي لفائدة 1194 عائلة بالمجمع السكاني تمدوين والقرى المجاورة لها.

وتم تدشين الملعب الجواري بتمدوين، حيث أعطى إشارة انطلاق مشروع صيانة الطريق الولائي 137 الرابط بين عين الكبيرة وبابور.

كما دشن مطعما مدرسيا بسعة 100 مقعد بمدرسة ڨريمس محمد بقرية لعمارشة وتم ربط 73 عائلة بالكهرباء بقرية أولاد حليمة.

وببلدية بابور، أعطى كمال عبلة إشارة انطلاق مشروع تزويد قريتي تازرورت والحراكتة بالماء الشروب.

وتم الربط بالغاز الطبيعي لفائدة 165 عائلة بقريتي تازرورت والحراكتة.

ودشن مطعما مدرسيا بسعة 100 مقعد بمدرسة احمد بن دباح بقربة لخضارة.

وتأتي هذه المشاريع في سياق التكفل بانشغالات المواطنين.