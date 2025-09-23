سطيف.. 7 جرحى في انحراف وانقلاب حافلة لنقل المسافرين 

أصيب 7 أشخاص، اليوم، في حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 75 بالمدخل الشمالي غربي لمركز بلدية حمام السخنة جنوب شرق سطيف.

وحسب بيان للحماية المدنية، تدخلت وحدة حمام السخنة اليوم في حدود الساعة 18:12 من أجل انحراف وانقلاب جانبي لحافلة من الحجم المتوسط لنقل المسافرين كانت الحافلة متجهة من سطيف إلى باتنة.

وخلّف إصابة 7 أشخاص من ركاب الحافله بأضرار متفاوتة ليست خطيرة، منهم 3 نساء أعمارهن بين 23 و45 سنة. و4 رجال تتراوح أعمارهم بين 21 و33سنة. تولت إسعافهم ونقلهم إلى إستعجالات العيادة الصحية حمام السخنة.