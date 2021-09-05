سطيف: 7004 شخص تلقى اللقاح ضمن اليوم الأول من الحملة الوطنية للتلقيح

تلقى يوم أمس السبت، بولاية سطيف 7004 شخص اللقاح المضاد لفيروس كورونا، خلال اليوم الأول من الحملة الوطنية للتلقيح، التي أطلقتها وزارة الصحة.

وأوضحت إذاعة سطيف الجهوية، أن 3347 شخص تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح، و3657 ممن تلقوا الجرعة الثانية، ضمن اليوم الأول من الحملة.

وبذلك بلغ العدد الإجمالي للملقحين ضد الوباء في ولاية سطيف إلى غاية اليوم، 337 ألف و300 ملقح.

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