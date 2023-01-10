سطيف..8 سنوات حبسا نافذا لمضاربين في مادة الحليب بعين لكبيرة

قضت المحكمة الابتدائية بعين لكبيرة، عن مجلس قضاء سطيف في جلسة اليوم 8 سنوات حبسا نافذا في حق كل من المتهمين (ط.ع)و(ط.ع.ع) المتابعين بجنحة المضاربة غير المشروعة في مادة الحليب، بغرض إحداث ندرة في السوق واضطراب في التموين بعد اجراءات المثول الفوري.

وحسب بيان صدر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة عين لكبيرة، موجه للجمهور، في اطار مواصلة محاربة ظاهرة المضاربة غير المشروع في المواد الغذاىية الاساسية ذات الاستهلاك الواسع.

فإن المتهمين تمت ادانتهما بالجرم المنسوب لكليهما ومعاقبتهما بـ8 سنوات حبس نافذا وغرامة مالية تقدر بثلاثة ملايين(3000000) دج نافذة.

مع الأمر بإداعهما الحبس من الجلسة والأمر بنشر هذا الحكم وتعليقه بمقر البلدية محل الاقامة لمدة شهر على نفقة المحكوم عليهما .

مع الأمر بشطب السجل التجاري الخاص بالمتهم(ط.ع.ع) ومنع المدانين من ممارسة نشاط تجاري مع رد الشاحنة المحجوزة حسب نص قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة تحت رقم 21/15 الصادر في تاريخ 28/12/2921 الذي يسلط عقوبات صارمة على المتورطين في هذه الجرائم تصل الى 30 سنة سجنا وحتى السجن المؤبدة اذا ارتكبت في اطار جماعة اجرامية منظمة.