سطيف..شاب يقـتـل أخته ويدخل أمه الإنعاش ويعتدي على والده 

سطيف .. اهتزّ حي 1000مسكن بسطيف دقائق قبل الإفطار على وقع جريمة قتل شنعاء بعد اقدام شاب بقـتـل اخته بطعنة خنجر على مستوى الكلى وكذا أمه التي تقبع حاليا في غرفة الانعاش في حالة حرجة فيما اعتدى على الوالد بالضرب بعدما فشل في إمساك ابنه وهو في حالة هيستيرية.

وحسب مصادر النهار التي ارجعت السبب إلى خلاف بسيط يحدث بين الإخوة بعدما رفضت الأخت التي كانت زائرة بالبيت العائلي لعبه مع ابنتها الصغيرة لتتفاجئ بحمله للسكين وهي غير مدركة لما يحدث وطعنها بطعنة قاتلة اردتها قتيلة في عين المكان كما أضاف نفس المتحدث للنهار ان الجاني (ي.ب) في ال الثلاثين سنة من عمره وهو الان في حالة فرار يشهد له انه كان مستقر نفسيا وهو من رواد المسجد خلوق قبل ان يدخل في حالة انهيار عصبي منذ حوالي بداية شهر رمضان كما تضيف مصادر اخرى ان الوالد بصحة جيدة يتماثل للشفاء .ومن جهة مصالح الامن التي تنقلت بسرعة فور إخطارها بالجريمة مع تطويقها للمكان مع فتحها تحقيق معمق لمعرفة ملابسات وحيثيات الجريـمة.