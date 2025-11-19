سطيف.. طالب يتعرض لطعنات خنجر في شجار داخل الحرم الجامعي

نشب شجار داخل الحرم الجامعي بجامعة محمد لامين دباغين، أدى إلى إصابة طالب (ص.ي) 23 سنة، بطعنات خنجر خطيرة على مستوى الظهر والفخذ، أدخلته غرفة الإنعاش بالمستشفى الجامعي سعادنة محمد عبد النور .

وحسب مصادر ّ”النهار أونلاين، فإن الجاني لا يزال في حالة فرار، فيما تنقل مدير الجامعة البروفيسور قشي الخير، للاطمئنان على الطالب الموجود في حالة حرجة بقاعة الإنعاش.

في انتظار ما سيفضي إليه تحقيق الشرطة التي فتحت تحقيقا معمقا في ملابسات الوقائع الخطيرة جدا بأمر من وكيل جمهورية محكمة سطيف.