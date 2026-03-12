سطيف.. وفاة راعٍ ونفوق 4 أغنام في حادث دهس بعين آرنات 

تدخلت فرق الحماية المدنية لوحدة عين آرنات، اليوم على الساعة 16سا و17د، من أجل حادث دهس راعٍ على الطريق الوطني رقم 75، في جزئه الاجتنابي بالقرب من قرية الموان بلدية أوريسبا دائرة عين آرنات ولاية سطيف.

وخلّف الحادث وفاة شخص في عين المكان يبلغ من العمر 46سنة، مع نفوق 4 أغنام.

وتم نقل الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث للمركز الاستشفائي الجامعي سطيف. بعد إتمام المصالح المعنية تحقيقاتها الميدانية في ظروف هذا الحادث الأليم.